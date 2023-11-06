Луческу опроверг свои слова о завершении карьеры. Легендарного коуча сватают в Турцию и Румынию

Экс-тренер киевского футбольного клуба Динамо Мирча Луческу, который недавно покинул пост наставника бело-синих, опроверг свои слова о завершении карьеры:

«Откуда появилась история с окончанием карьеры? Со стороны клуба, я не знаю, как ее интерпретировали. Я никогда такого не говорил. Я ухожу [только] из команды.

Я все еще здесь [в Украине]. Еще день или два, и я вернусь домой. Пока думаю, что мне делать. Поеду в деревню, поеду домой и посмотрю, как там дела. На данный момент я чувствую себя хорошо физически. Здоровье мне позволяет [работать]», - заявил Луческу.

Сейчас 78-летнего румынского специалиста сватают в Динамо Бухарест и турецкий Бешикташ. Недавно руководство орлов уволило Шенола Гюнеша и назначило временно исполняющим обязанности главного тренера Бурака Йылмаза.