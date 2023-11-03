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Легендарный тренер Мирча Луческу завершил карьеру

Новости футбола Сегодня, 14:23
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Легендарный тренер Мирча Луческу завершил карьеру Легендарный тренер Мирча Луческу завершил карьеру

Румынский тренер Мирча Луческу объявил о завершении карьеры после матча Украинской Премьер-лиги Динамо - Шахтер.

Легендарный тренер заявил на пресс-конференции, что этот матч был не только последним на посту главного тренера "Динамо" Киев, но и в целом в его тренерской карьере.

"Сегодня я не хотел бы говорить о игре. Я хочу сказать, что я отдал 15 лет футболу в Украине, и на этом я решил завершить свою карьеру. Эта игра, с Шахтером, была последней, я прощался со своими игроками, с футболистами Шахтера.

Я благодарен всем и надеюсь, что часть меня осталась в Украине, в украинском футболе. Все-таки 15 лет я отработал здесь. Благодарен президенту Шахтера Ринату Ахметову, благодарен президенту "Динамо" Игорю Суркису за работу, за то, что мы совместно работали.

Хотелось бы, конечно, закончить по-другому, но всему приходит конец. И футбольной карьере, и самому футболу, и жизни. Все имеет начало и конец", - сказал Луческу.

Напомним, что 78-летний румын стал главным тренером киевского клуба летом 2020 года. В дебютном сезоне под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Луческу начал тренерскую карьеру еще в 1979 году. За свою карьеру он тренировал 15 различных коллективов, включая Интернационале, Бешикташ, Галатасарай, Шахтер, Динамо, сборные Румынии и Турции. Он многократный чемпион Украины, Румынии и Турции, а также победитель Кубка УЕФА.

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