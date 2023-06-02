"Ливерпуль" продлил контракт с ветераном команды

"Ливерпуль" продлил контракт с испанским вратарем Адрианом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, официально о продлении соглашения будет объявлено в ближайшее время. Контракт 36-летнего, скорее всего, будет действовать до лета 2024 года. В нынешнем сезоне он провел всего один матч и пропустил один гол.

Адриан перешел в “Ливерпуль” летом 2019 года из “Вест Хэма” на правах свободного агента. Всего он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах и пропустил 36 голов.

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