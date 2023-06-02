Месси и Роналду снова сыграют друг против друга

ПСЖ объявил о своих планах проведения предсезонного тура в Японии.

На официальном сайте парижан указано, что команда сыграет три матча. Соперниками будут "Сересо Осака" (28 июля), "Аль-Наср" (25 июля) и "Интером" (1 августа).

Таким образом, не исключено, что Лионель Месси и Криштиану Роналду сыграют друг против друга.

Встреча звездных игроков может не состояться, если аргентинец не продлит свой контракт с ПСЖ.