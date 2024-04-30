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Арсенал предложил новый контракт опытному хавбеку. Известна реакция игрока

Новости футбола Вчера, 12:26
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Арсенал предложил новый контракт опытному хавбеку. Известна реакция игрока Фото: football-italia.net / author unknown

Лондонский Арсенал предложил новый контракт полузащитнику Жоржиньо.

По информации The Athletic, опытный итальянский хавбек бразильского происхождения согласен подписать новое соглашение с клубом. Нынешний контракт игрока с “канонирами” истекает летом.

Ранее агент Жоржиньо рассказал, что не исключает возвращения футболиста в Италию.

Жоржиньо выступает в Премьер-лиге с лета 2018 года, когда он последовал за Маурицио Сарри из Наполи в Челси за 57 миллионов евро. Затем, в январе 2023 года, итальянец перешел в Арсенал за 11,3 миллиона евро.

В нынешней кампании 32-летний полузащитник является важным игроком для Микеля Артеты. Итальянец сыграл 35 матчей во всех турнирах, записав на свой один гол и два ассиста. В общей сложности на поле хавбек провел 1680 минут.

Будущее опорного полузащитника Арсенала Томаса Партея, срок контракта которого истекает в июне 2025 года, остается неясным. Игрок сборной Ганы недавно вернулся в строй после нескольких месяцев отсутствия из-за травмы подколенного сухожилия и сыграл ключевую роль в победах над Челси и Тоттенхэмом на прошлой неделе.

После 35 туров АПЛ Арсенал лидирует в чемпионате Англии, опережая на одно очко Манчестер Сити. Но у главного соперника сыграно на один матч меньше.

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