Легендарный вратарь Арсенала объяснил, почему канониры не станут чемпионами Англии

Бывший вратарь Арсенала Йенс Леманн рассказал, почему, по его мнению, Арсенал не выиграет Премьер-лигу в этом сезоне.

Бывший голкипер сборной Германии считает, что нынешняя команда Арсенала слишком "осторожна", чтобы выиграть какие-либо трофеи.

"Они очень отличаются от нас (Инвинсиблс) своим подходом – они гораздо осторожнее и медленнее обращаются с мячом. Физически они бегают намного больше и имеют больше интенсивных забегов, но они не играют быстрее нас, потому что мы были командой, работающей в одно касание. Все они делают три-четыре касания одновременно. А если ты слишком осторожен в футболе, ты не сможешь выиграть трофеи. Чаще всего лигу выигрывают самые смелые команды. Я бы хотел, чтобы они выиграли титул, но в некоторых играх это им дорого обходилось. Прошло 20 лет с тех пор, как мы выиграли чемпионат, и я надеюсь, что Арсенал выиграет, но это больше не в их собственных руках, и это слабость", - сказал Леманн в беседе с Mail Sport.

Кроме того, Леманн не понимает решения Микеля Ареты заменить основного вратаря в этом сезоне.

“Я никогда не понимал решения посадить на скамейку Аарона Рамсдейла. У вас есть хороший, смелый английский вратарь в большом английском клубе, который преуспевает. А затем вы приводите испанца, который никогда не играл за большой клуб такого уровня – это просто не имеет смысла”, – добавил Леманн.

Немецкий вратарь играл за “канониров” с 2003 по 2008 год, включая год "непобедимой" чемпионской команды Арсена Венгера.

После 35 туров АПЛ Арсенал лидирует в лиге, опережая на одно очко Манчестер Сити. Но у “горожан” сыграно на один матч меньше.