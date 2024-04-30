Полузащитник Севильи пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник Севильи Оливер Торрес из-за травмы плеча пропустит остаток сезона, сообщает Marca.

Футболист получил травму плеча на тренировке и уже перенес операцию. Торрес решил таки прооперировать свое плечо, чтобы в будущем эта травма не повторилась и укрепил суставы. Таким образом, он уже не сыграет в этом сезоне. К слову, у Оливера завершается контракт этим летом, а стороны еще не договаривались о новом соглашении.

Таким образом, домашний матч против Мальорки в 32-м туре Ла Лиги может стать последней игрой Торреса за Севилью. Футболист присоединился к Севилье в июле 2019-го, провел в футболке клуба 201 матч и дважды становился победителем Лиги Европы.

Напомним, что 21-летний Ансу Фати вызывает к себе интерес со стороны Севильи, откуда он в довольно юном возрасте перебрался в Барселону. Не против вернуться к истокам и сам Фати, поскольку в столице Андалусии он чувствует себя как дома.