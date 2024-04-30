Пропустит конец сезона. Эвертон подтвердил травму ключевого защитника

Эвертон официально подтвердил травму левого защитника Виталия Миколенко, он пропустит остаток сезона.

На своих официальных страницах Ириски сообщили, что украинец прошел обследование и оказалось, что он получил травму связок голеностопного сустава. Операция Миколенко не нужна, но в этом сезоне он уже не выйдет на поле.

We can confirm Vitalii Mykolenko suffered an ankle ligament injury during last week's Merseyside derby.



Vitalii has been assessed by a specialist, who revealed he will not require surgery. However, he will not be available for #EFC for the remainder of the season. 🔵 — Everton (@Everton) April 30, 2024

Напомним, мы недавно писали, что левый защитник Эвертона и национальной сборной Украины, Виталий Миколенко, может пропустить Евро-2024 из-за своей травмы. Футболист получил повреждение в первом тайме мерсисайдского дерби против Ливерпуля 24 апреля. Защитник доиграл первый тайм, после чего был заменен на Эшли Янга. Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко сыграл 28 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 гола.

К слову, Эвертон победил Ливерпуль в Мерсисайдском дерби со счетом 2:0. Голы в свой актив записали: Брентвейт и Калверт-Льюин. Эвертон занимает 15 место в турнриной таблице и имеет в активе 36 очков.