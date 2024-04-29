Защитник Эвертона рискует из-за травмы пропустить Евро-2024

Левый защитник Эвертона и национальной сборной Украины, Виталий Миколенко, может пропустить Евро-2024 из-за повреждения связок голеностопа. Такую информацию передают украинские СМИ.

Футболист получил травму в первом тайме мерсисайдского дерби против Ливерпуля 24 апреля. Защитник доиграл первый тайм, после чего был заменен на Эшли Янга. После первичного обследования методом МРТ врачи Эвертона заявили, что 24-летнему игроку, вероятно, потребуется операция, из-за которой он не сможет поехать со своей сборной на Евро.

Однако, после последующего обследования другими специалистами, потребность в хирургическом вмешательстве стала вызывать сомнения. В конечном итоге, 30 апреля Миколенко должен пройти еще одно обследование, после чего врачебный консилиум примет решение, нужна ли игроку операция, и, как следствие, будет ли он готов принять участие в Евро.

Напомним, что в текущем сезоне Виталий Миколенко сыграл 28 матчей в Премьер-лиге, в которых забил 2 гола.