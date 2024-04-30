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Кливленд Кавальерс – Орландо Мэджик прогноз и ставки на матч 1 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик прогноз Фото: https://www.fearthesword.com/ Автор - Mike Watters
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
НБА Вчера, 20:00 Кливленд Кавальерс - Орландо Мэджик
Кливленд, Rocket Mortgage FieldHouse
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
Прогноз на матч П2(+6,5)
Коэф.: 1.75
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100%
1хБет 5.00
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1 мая свою встречу в плей-офф НБА проведут Кливленд Кавальерс – Орландо Мэджик. Эксклюзивный прогноз на данное событие подготовили эксперты Dailysports.

Кливленд Кавальерс

Для Кливленда плей-офф начался очень легко, команда одержала две домашние победы с разницей 14 и 10 очков, казалось, такую серию можно быстро закончить. Выездные встречи были настоящим кошмаром 83:121 и 89:112. В первом выездном матче у Кавальерс все было настолько плохо, что никто даже не сумел набрать больше 15 очков. Вполне возможно, что легкие победы сыграли с командой злую шутку, пропала концентрация, из-за чего произошел такой провал. Травмы помешают выйти на паркет троим баскетболистам, среди которых нет ключевых.

Орландо Мэджик

После хорошего регулярного чемпионата, Мэджик начали плей-офф с двух выездных поражений, не катастрофа, но удар неприятный. Команда показала свою психологическую уверенно выиграв два матча на своем паркете, в обоих случаях разница в счете была больше 20 очков. В первой домашней встрече выстрелил Банкеро, набрав 31 очко, а во втором уже самым результативным стал Вагнер – 34 балла.

После такого камбэка команда должна быть на кураже, пятый матч пройдет в гостях, но на фоне последних успехов игра может получиться иной, если сравнивать со стартовыми выездными матчами. Кадровых потерь перед этим противостоянием у Орландо нет.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Позади четыре встречи серии, пока что ничего не понятно, так как счет 2:2.
  • У Кавальерс в этом сезоне 28 побед в 43 домашних играх, с учетом плей-офф.
  • Мэджик не впечатляют в гостях, 18 побед при 25 поражениях.

Кливленд Кавальерс – Орландо Мэджик Прогноз

В этой паре команды очень хорошо играют дома, поэтому не странно, что Кливленд котируется фаворитом. После двух побед на своем паркете Орландо смог обрести уверенность, возможно, Мэджик смогут оказать сопротивление и в гостях, ставим на их успех с форой +6,5 очков.

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Прогноз на матч П2(+6,5)
Коэф.: 1.75
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