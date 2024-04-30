Действующий чемпион Мастерса Мадрида проходит в четвертьфинал

Карлос Алькар

ас (№3 ATP) провел матч 1/8 финала турнира ATP1000 в Мадриде против Ян-Леннарда Штруффа (№24 ATP). К слову, именно эти два теннисиста сыграли в прошлом году в финале, тогда испанец одержал победу 2:1.



В этом противостоянии испанский теннисист также удачно начал игру и смог забрать первый сет со счетом 6:3. Однако второй сет получился намного тяжелее для Алькараса, Штруфф смог навязать борьбу своему сопернику. Немец перевел игру в тай-брейк и таки забрал этот сет 7:6 (7:5 в тай-брейке).

Третий сет получился очень напряженным для обоих теннисистов. Сначала Алькарас вырвался вперед 4:1 и 5:2, но Штруфф смог сделать счет 5:5. Матч вообще дошел до тай-брейка. Там также не обошлось без интриги и нервов. Однако Алькарас таки смог дожать и пройти немца. 7:4 в тай-брейке и 7:6 в третьем сете.

Алькарас второй год подряд обыгрывает Штруффа со счетом 2:1 и выходит в четвертьфинал турнира в Мадриде. В полуфинале испанец сыграет против восьмой ракетки мира Андрея Рублева.

ATP1000 в Мадриде. 1/8 финала

Штруфф - Алькарас - 1:2 (3:6, 7:6, 6:7)