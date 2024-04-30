Известный немецкий защитник покинет итальянский клуб летом

Бывший защитник Баварии Жером Боатенг покинет итальянскую Салернитану летом, сообщает журналист Николо Скира.

35-летний немецкий центрбек подписал контракт с аутсайдером Серии А в январе - до конца сезона. И продлевать соглашение не будет.

Напомним, что Салернитана поражения от Фрозиноне (0:3) лишилась шансов на сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе. Команда отстает от спасительной зоны на 16 очков за 4 тура до конца чемпионата. Следующий сезон коллектив проведет в Серии Б.

Опытный защитник сыграл только семь матчей в составе “гранатовых”, не отметившись результативными действиями.

Боатенг впервые на европейском уровне засветился в Гамбурге, откуда перешел в Манчестер Сити. В Англии основным не стал и переехал в Баварию, где прошли лучшие годы его карьеры. В Мюнхене защитник провел 10 сезонов, откуда перешел в Лион, после чего уже была Салернитана.