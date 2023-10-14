Ливерпуль и Бавария следят за полузащитником из немецкой Бундеслиги

Французский центральный полузащитник менхенгладбахской Боруссии Куадио Коне выступает в немецкой Бундеслиге в составе менхенгладбахской Боруссии уже третий сезон, и с каждым последующим матчем в его исполнении интерес со стороны более именитых коллективов только усиливается.

Мюнхенская Бавария — привычный претендент на любого яркого исполнителя в родной стране, однако на этот раз чемпиону Германии придется выдержать конкуренцию по поводу трансфера 22-летнего футболиста со стороны английского Ливерпуля.

Отмечается, что британский клуб следит за прогрессом француза еще со времен его выступлений за Тулузу. Однако в 2021 году футболист перешел в немецкую команду за 9 миллионов евро. Теперь Боруссия намерена выручить за трансфер хавбека не менее 40 миллионов.

Добавим, что за свою нынешнюю команду Коне провел 62 матча, в которых забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Трансфермаркт оценивает молодого полузащитника в 40 миллионов евро.

Ранее мы сообщали, что игроки Баварии недовольны методами работы своего тренера.