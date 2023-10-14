Футболисты Баварии недовольны стилем общения Тухеля с командой

Немецкий специалист Томас Тухель в срочном порядке возглавил мюнхенскую Баварию на фоне внезапного ухода Юлиана Наггельсмана во второй половине прошлого сезона. Под его руководством команда лишь в матче последнего тура сумела в напряженной ситуации оформить чемпионство. А в матче за Суперкубок Германии Бавария разгромно уступила Лейпцигу.

По информации Bild, Тухель так и не смог получить должной поддержки ни со стороны фанатов, ни от собственно футболистов. В последнее время немецкая пресса все чаще публикует информацию, что микроклимат в Баварии с каждым днем становится все хуже, а игроки жалуются на то, что тренер не оказывает должного влияния на коллектив, развитие которого находится в состоянии стагнации.

Отмечается, что футболистам не нравится манера общения Тухеля накануне матчей, потому что стартовый состав он объявляет только за считанные часы до начала матчей. Также источник утверждает, что Тухель не общается с игроками напрямую, а только через своих асситентов.

Добавим, что Бавария на данный момент занимает третье место в таблице Бундеслиги, уступая лидирующему Байеру 2 очка.