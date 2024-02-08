Ливерпуль готовит замену ван Дейку в лице экс-защитника Манчестер Сити

Капитан Ливерпуля Вирлджил ван Дейк после ухода Юргена Клоппа может покинуть стан «скаузеров», но мерсисайдцы уже готовят замену своему центральному защитнику.

По сообщению The Standard, Ливерпуль следит за центрбеком Фулхэма Тосином Адарабийо, который летом может стать свободным агентом.

Контракт 26-летнего игрока истекает летом, а его хорошая игра за Фулхэм привлекла не только Ливерпуль, а также заинтересовала Милан.

Ливерпуль заинтересован в приобретении центрального защитника этим летом, поскольку начинает планировать жизнь после Юргена Клоппа.

Английские игроки нужны мерсисайдскому клубу, чтобы выполнить квоту УЕФА на участие доморощенных игроков в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Таким как раз является Адарабийо, ведь 26-летний англичанин в свое врёмя воспитывался в Манчестер Сити, хоть и сыграл за основу «горожан» восемь матчей в 2016-2017 годах.