Лидер Ливерпуля не уверен в своём будущем в команде после отхода Клоппа

Отход главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и спортивного директора клуба Йорга Шмадтке знаменует конец целой эпохи в клубе, который может повлечь за собой серьёзные последствия.

Теперь в своём будущем в стане «скаузеров» после отхода Клоппа не уверен капитан команды Вирджил ван Дейк. Как цитирует защитникаDaily Mail, клубу предстоит большая работа:

«Большой вопрос, буду ли я частью новой эры клуба после Клоппа. Я не знаю. Клубу предстоит большая работа, это всем известно. Заменить не только тренера, но и весь штаб, столько всего нужно сделать. Мне очень интересно, в каком направлении дальше все пойдет, и когда это станет известно, тогда посмотрим. Пока что мне нечего сказать. Это будет конец эры Клоппа и я все ещё часть этого».

32-летний нидерландец пришел в команду зимой 2018 года из Саутгемптона за почти 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 24 матча за Ливерпуль, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.