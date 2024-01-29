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Лидер Ливерпуля не уверен в своём будущем в команде после отхода Клоппа

Новости футбола Сегодня, 08:55
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Лидер Ливерпуля не уверен в своём будущем в команде после отхода Клоппа Лидер Ливерпуля не уверен в своём будущем в команде после отхода Клоппа

Отход главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа и спортивного директора клуба Йорга Шмадтке знаменует конец целой эпохи в клубе, который может повлечь за собой серьёзные последствия.

Теперь в своём будущем в стане «скаузеров» после отхода Клоппа не уверен капитан команды Вирджил ван Дейк. Как цитирует защитникаDaily Mail, клубу предстоит большая работа:

«Большой вопрос, буду ли я частью новой эры клуба после Клоппа. Я не знаю. Клубу предстоит большая работа, это всем известно. Заменить не только тренера, но и весь штаб, столько всего нужно сделать.

Мне очень интересно, в каком направлении дальше все пойдет, и когда это станет известно, тогда посмотрим. Пока что мне нечего сказать. Это будет конец эры Клоппа и я все ещё часть этого».

32-летний нидерландец пришел в команду зимой 2018 года из Саутгемптона за почти 85 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 24 матча за Ливерпуль, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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