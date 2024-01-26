Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп официально принял решение покинуть клуб после завершения текущего сезона.

Jürgen Klopp has announced his decision to step down as #LFC manager at the end of the season, having informed the club’s ownership of his wish to leave his position in the summer. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон.

Клопп – легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20.

До Ливерпуля Клопп 7 лет тренировал Боруссию Дортмунд, с которой дважды выигрывал Бундеслигу.

В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.