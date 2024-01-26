Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер
Новости футбола Сегодня, 05:59
Getty Images
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп официально принял решение покинуть клуб после завершения текущего сезона.
Контракт 56-летнего немца с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но он решил не оставаться на следующий сезон.
Клопп – легенда Ливерпуля. Он тренирует команду с октября 2015 года. Под руководством Клоппа Ливерпуль выиграл АПЛ в сезоне-2018/19, а также Лигу чемпионов-2019/20.
До Ливерпуля Клопп 7 лет тренировал Боруссию Дортмунд, с которой дважды выигрывал Бундеслигу.
В текущем сезоне Ливерпуль лидирует в английской Премьер-лиге с 48 очками после 21 тура.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости тенниса Сегодня, 02:25 Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open
Новости Олимпийский игр Вчера, 15:45 Этот день в истории. 100 лет назад состоялась первая Зимняя Олимпиада
Новости биатлона Вчера, 14:00 Бывший президент IBU получил пожизненную дисквалификацию и штраф. Его заподозрили во взяточничестве
Новости футбола Вчера, 13:11 Сын легенды итальянского футбола подписал контракт с клубом Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 12:06 Саудовская Аравия и Таиланд заключительные участники плей-офф Кубка Азии. Результаты группы F
Новости футбола Вчера, 10:35 ВИДЕО. Тренер Униона дисквалифицирован за удар по лицу Сане
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:59 Сенсация дня. В следующем сезоне у Ливерпуля будет новый тренер Новости футбола Сегодня, 05:37 Наполи арендовал у Астон Виллы полузащитника сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 05:08 Вест Хэм объявил об аренде полузащитника сборной Англии Новости тенниса Сегодня, 04:30 Невероятная цифра. Джокович более 2 тысяч дней не проигрывал на Australian Open Новости футбола Сегодня, 04:04 Главный тренер Челси сравнил своего нападающего с Кейном Новости футбола Сегодня, 03:24 Бавария близка к трансферу защитника Галатасарая Новости баскетбола Сегодня, 02:54 Стали известны составы на Матч всех звезд НБА Новости тенниса Сегодня, 02:25 Конец гегемонии. Джокович вылетел с Australian Open Новости хоккея Сегодня, 01:52 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости баскетбола Сегодня, 01:15 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Анадолу – Монако прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Баскетбол Сегодня Олимпия Милано – Барселона прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Майнц прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Бристоль Сити – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Челси – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Шеффилд Уэнсдей – Ковентри Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Кальяри – Торино прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Лион – Ренн прогноз и ставки на матч 26 января 2023 года Футбол Сегодня Альмерия – Алавес прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года