Лионель Месси хочет завоевать очередной трофей. Он и Ди Мария нацелились на Олимпийские игры

Лионель Месси не планирует останавливаться на достигнутом и хочет завоевывать трофее и дальше. На данный момент чемпион мира нацелился на Олимпийские игры, которые пройдут этим летом в Париже.

По сообщениям D Sports, Месси вместе со своим соотечественником Анхелем Ди Марией, в случае квалификации сборной Аргентины на Олимпийские игры, будет просить включить их в состав.

Олимпийская сборная Аргентины начнет свой этап в квалификации к Олимпийским играм уже в понедельник, 22 января. В своей группеBони проведут четыре матча против одногодок из Чили, Парагвая, Уругвая и Перу, а после две лучших команды из этой группы создадут еще одну группу с двумя лучшими командами из группыA. Всего на Олимпийские игры от Южной Америки поедут два коллектива.

Стоит отметить, что у Месси и Ди Марии уже есть победа в Олимпийских играх. В 2008 году, они в составе сборной Аргентины завоевали золото в Пекине, при чем победный гол в финале в ворота Нигерии (1:0) забил именно Анхель.

На данный момент путевку на Олимпийские игры уже получили сборные Украины, Франции, Испании, Израиля, США, Доминиканской Республики, Марокко, Египта, Мали и Новой Зеландии.