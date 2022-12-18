Аргентина обыграла Францию и стала чемпионом мира!

В финале чемпионата мира-2022 сборная Аргентины в серии пенальти обыграла сборную Франции и стала чемпионом мира.

В середине первого тайма счет открыл Лионель Месси, а вскоре преимущество аргентинцев увеличил Анхель Ди Мария. В концовке второго тайма французы сумели отыграть благодаря двум голам Килиана Мбаппе. На 108-й минуте Месси вновь вывел аргентинцев вперед, но французов вновь спас Мбаппе.

В серии пенальти у аргентинцев забивали Месси, Пауло Дибала, Леандро Паредес и Гонсало Монтьель. У французов точно пробили Мбаппе и Рандал Коло-Муани. Промахнулись Кингсли Коман (вратарь) и Орельен Тчуамени (мимо ворот).

Аргентина – Франция - 3:3 (2:0), по пенальти - 4:2

Голы: 1:0 – 23, пенальти Месси, 2:0 – 36 Ди Мария, 2:1 – 80, пенальти Мбаппе, 2:2 – 81 Мбаппе, 3:2 – 108 Месси, 3:3 – 118, пенальти Мбаппе.

Аргентина: Мартинес, Молина (Монтьель, 90), Отаменди, Ромеро, Тальяфико (Дибала, 120), Де Поль (Паредес, 102), Мак Аллистер (Песселья, 116), Фернандес, Ди Мария (Акунья, 64), Месси, Альварес (Мартинес, 103).

Франция: Льорис, Кунде (Дисаси, 120), Варан (Конате, 113), Упамекано, Эрнандес (Камавинга, 71), Рабьо (Фофана, 96), Тчуамени, Жиру (Тюрам, 41), Гризманн (Коман, 71), Дембеле (Коло-Муани, 41), Мбаппе.