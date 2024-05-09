Стало известно, сколько Барселоне придется заплатить за главную трансферную цель

Стало известно, сколько Барселоне придется заплатить летом за главную трансферную цель - вингера Атлетика Бильбао Нико Уильямса.

Как сообщает Football-Espana, блаугранас придется заплатить за футболиста сумму, близкую к 60 миллионам евро.

Официальные лица Барселоны очень ценят Уильямса, который показывает еще один отличный сезон в Атлетике. Отмечается, что блаугранас планируют предпринять попытку подписать игрока в ближайшие месяцы.

Пункт о выкупе Уильямса по его старому контракту с Атлетиком составлял 50 миллионов евро, но когда он подписал продление в декабре, теперь считается, что эта сумма выросла ближе к 60 млн.

В текущем сезоне 21-летний фланговый нападающий отличился 7 голами и 16 ассистами в 34матчах во всех турнирах. За сборную Испанию Уильямс забил 2 гола в 13 играх.