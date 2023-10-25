EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Лига чемпионов УЕФА. Селтик и Атлетико разыграли драматическую ничью

Лига чемпионов УЕФА. Селтик и Атлетико разыграли драматическую ничью

Новости футбола 25 окт 2023, 16:58
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Лига чемпионов УЕФА. Селтик и Атлетико разыграли драматическую ничью Лига чемпионов УЕФА. Селтик и Атлетико разыграли драматическую ничью

В Глазго состоялся второй матч дня в группе E: Селтик на своем поле принимал Атлетико Мадрид.

Эта игра стала одним из шедевров вечера в Лиге чемпионов УЕФА. Уже на четвертой минуте андердог, которым сегодня был Селтик, вышел вперед благодаря результативному удару Фурухаси. В середине тайма Атлетико заработал пенальти: Гризманн его не реализовал, но первым добил в сетку. Однако уже через три минуты Селтик снова забил: автором гола стал Луис Пальма. Команда Диего Симеоне отыгралась в начале второго тайма: забил Альваро Мората. Незадого до окончания встречи испанский клуб остался вдесятером - Родриго де Пауль заработал красную карточку.

Для Селтика это первое очко на текущем групповом этапе. Но представитель Глазго занимает последнее место в таблице после трех туров. У Атлетико теперь пять очков и вторая позиция за спиной Фейенорда.

Напомним, что сегодня в другом матче группы E Фейеноорд победил Лацио 3:1.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
Селтик - Атлетико 2:2
Голы: Фурухаси 4, Пальма 28 - Гризманн 25, Мората 53
Незабитый пенальти: Гризманн 25 (сэйв вратаря)
Удален: де Пауль 82 (Атлетико Мадрид)

Популярные новости
Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли
Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 16:07 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура
Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну
Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023
ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов
НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости бокса Сегодня, 12:10 Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну Новости баскетбола Сегодня, 11:39 Атланта – Никс, Чикаго – Торонто и другие: анонс матчей НБА Новости хоккея Сегодня, 11:05 Вашингтон – Миннесота, Нью-Джерси – Баффало: анонс матчей НХЛ
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года