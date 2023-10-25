Лига чемпионов УЕФА. Селтик и Атлетико разыграли драматическую ничью

В Глазго состоялся второй матч дня в группе E: Селтик на своем поле принимал Атлетико Мадрид.

Эта игра стала одним из шедевров вечера в Лиге чемпионов УЕФА. Уже на четвертой минуте андердог, которым сегодня был Селтик, вышел вперед благодаря результативному удару Фурухаси. В середине тайма Атлетико заработал пенальти: Гризманн его не реализовал, но первым добил в сетку. Однако уже через три минуты Селтик снова забил: автором гола стал Луис Пальма. Команда Диего Симеоне отыгралась в начале второго тайма: забил Альваро Мората. Незадого до окончания встречи испанский клуб остался вдесятером - Родриго де Пауль заработал красную карточку.

Для Селтика это первое очко на текущем групповом этапе. Но представитель Глазго занимает последнее место в таблице после трех туров. У Атлетико теперь пять очков и вторая позиция за спиной Фейенорда.

Напомним, что сегодня в другом матче группы E Фейеноорд победил Лацио 3:1.

Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур

Селтик - Атлетико 2:2

Голы: Фурухаси 4, Пальма 28 - Гризманн 25, Мората 53

Незабитый пенальти: Гризманн 25 (сэйв вратаря)

Удален: де Пауль 82 (Атлетико Мадрид)