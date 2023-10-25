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Победы Барселоны и Фейеноорда. Результаты вечерних матчей Лиги Чемпионов

Новости футбола 25 окт 2023, 14:43
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Победы Барселоны и Фейеноорда. Результаты вечерних матчей Лиги Чемпионов Победы Барселоны и Фейеноорда. Результаты вечерних матчей Лиги Чемпионов

В среду, 25 октября, прошли матчи третьего тура Лиги Чемпионов. Барселона на своем стадионе принимала Шахтер, а Фейеноорд - Лацио.

Барселона - Шахтер - 2:1

Барселона очень уверенно начала матч. Каталонцы имели тотальное преимущество в первом тайме. Они устроили десять ударов в сторону ворот и четыре по воротам, два из которых закончились голами. На 28-й минуте Феран Торрес открыл счет после передачи Фермина Лопеса. Через восемь минут уже Лопес после передачи Торреса удвоил преимущество.

После перерыва хозяева немного сбавили обороты, и Шахтер смог воспользоваться этим. На 62-й минуте Судаков уменьшил отставание в счете. Барселона всё равно сохраняла преимущество в контроле мяча и могла забивать третий гол, но вратарь украинской команды и оборона не позволили этого сделать.

Тем не менее, Барселона всё же одержала победу в этой игре. После трех туров команда Хави имеет максимальные девять очков и лидирует в группе H.

Фейеноорд - Лацио

Хозяева отлично контролировали мяч и на 25-й минуте смогли открыть счет, но гол Хименеса был отменен из-за офсайда. Через шесть минут Фейеноорд всё же отметился и сделал это именно Сантьяго Хименес. Кроме того, голландцы удвоили свое преимущество на последних минутах первого тайма. Рамиз Зерруки увеличил преимущество хозяев.

Во втором тайме Лацио смогли вернуть контроль над матчем, но на 74-й минуте пропустили третий гол. Хименес оформил дубль и, фактически, обеспечил победу нидерландцам. Лацио всё же смогли ответить одним мячом, забив на 83-й минуте с пенальти. Автором гола стал Педро.

Фейеноорд одерживает уверенную победу со счетом 3:1 и сейчас возглавляет группу E, имея шесть очков в активе.

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