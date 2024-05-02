Французский клуб уволил самого молодого тренера в топ-лигах

Клуб Лиги 1 Реймс отправил в отставку своего главного тренера Уилла Стилла. В официальном сообщении говорится, что сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Уилл Стилл был самым молодым тренером в топ-5 лигах Европы. Несмотря на то, что ему лишь 31 год, англичанин тренировал Реймс с октября 2022 года. В двух предыдущих сезонах Реймс под его руководством финишировал на 11-м и 12 местах. В прошлом розыгрыше Лиги 1 его команда выдала рекордную для себя серию из 18 матчей подряд без поражений.

В 9 предыдущих матчах Лиги 1 Реймс добыл лишь 1 победу, а в прошлом туре проиграл 1:4 последней команде лиги Клермону. Реймс занимает 11-ю позицию с 40 очками в активе за три тура до финиша сезона.

По информации ряда английских СМИ, Стилл является фаворитом на должность нового главного тренера Сандерленда, который выступает в Чемпионшипе.