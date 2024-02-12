Легенда мирового тенниса эпично пошутил на тему Супербоула

Легендарный теннисист Энди Маррей не остался в стороне от главного спортивного события ночи – Супербоула-2024.

Британец смотрел финал НФЛ, а после игры поздравил с победой американскую актрису и певицу Тэйлор Свифт.

Congrats to @taylorswift13 on winning Super Bowl 58 👏 a stunning performance — Andy Murray (@andy_murray) February 12, 2024

“Поздравляю Тэйлор Свифт с победой в Супербоуле 58 и невероятным перфомансом”, – написал Маррей на своей странице в X.

Дело в том, что во время матча Тэйлор Свифт показывали очень часто. Певица пришла на игру, чтобы поддержать своего возлюбленного Тревиса Келси, который играет за Канзас-Сити Чифс. Особенно вирусным стало видео, где Свифт выпивает бокал пива, когда камера показывает ее прямо на стадионе.

Taylor Swift was seen chugging down beer 🍺 during the #SuperBowl last night on live TV



This is y’all role model Swifties?? Ok#SuperBowlLVIII #SuperBowl2024 pic.twitter.com/Gkz7KfUDc6 — UGO & ThĚ Bíg Stéppêrs (@UGOOTWEETS) February 12, 2024

Напомним, Супербоул второй год подряд выиграли Канзас-Сити Чифс. Они переиграли Сан-Франциско Форти Найнерс 25:22, отменив проклятие Дрейка, который поставил на их победу более миллиона долларов.