Легенда мирового тенниса эпично пошутил на тему Супербоула
Легендарный теннисист Энди Маррей не остался в стороне от главного спортивного события ночи – Супербоула-2024.
Британец смотрел финал НФЛ, а после игры поздравил с победой американскую актрису и певицу Тэйлор Свифт.
“Поздравляю Тэйлор Свифт с победой в Супербоуле 58 и невероятным перфомансом”, – написал Маррей на своей странице в X.
Дело в том, что во время матча Тэйлор Свифт показывали очень часто. Певица пришла на игру, чтобы поддержать своего возлюбленного Тревиса Келси, который играет за Канзас-Сити Чифс. Особенно вирусным стало видео, где Свифт выпивает бокал пива, когда камера показывает ее прямо на стадионе.
Напомним, Супербоул второй год подряд выиграли Канзас-Сити Чифс. Они переиграли Сан-Франциско Форти Найнерс 25:22, отменив проклятие Дрейка, который поставил на их победу более миллиона долларов.