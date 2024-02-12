Не сработало проклятье Дрейка. Команда, на которую он ставил, выиграла Супербоул

Ночью в Лас-Вегасе состоялось главное событие года в американском спорте – Супербоул-2024. Канзас-Сити Чифс в зрелищном матче обыграли Сан-Франциско Форти Найнерс.

Игра закончилась со счетом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3) в пользу Чифс. Матч перешел в овертайм, где Сан-Франциско забили филдгол, но решающим стал тачдаун Мекола Хардмана на последних секундах.

Сан-Франциско даже не помогло проклятие рэпера Дрейка, который известен своими неудачными ставками. Он поставил на победу Чифс 1,15 миллиона долларов и выиграл.

Канзас-Сити стал первой за 19 лет командой НФЛ, которой удалось выиграть Супербоул второй год подряд. Это их четвертый титул Супербоула в истории. Сан-Франциско выиграли 5 титулов, но последний был аж в 1994 году.