Не сработало проклятье Дрейка. Команда, на которую он ставил, выиграла Супербоул
Новости НФЛ Сегодня, 01:38
Не сработало проклятье Дрейка. Команда, на которую он ставил, выиграла Супербоул
Ночью в Лас-Вегасе состоялось главное событие года в американском спорте – Супербоул-2024. Канзас-Сити Чифс в зрелищном матче обыграли Сан-Франциско Форти Найнерс.
Игра закончилась со счетом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3) в пользу Чифс. Матч перешел в овертайм, где Сан-Франциско забили филдгол, но решающим стал тачдаун Мекола Хардмана на последних секундах.
Сан-Франциско даже не помогло проклятие рэпера Дрейка, который известен своими неудачными ставками. Он поставил на победу Чифс 1,15 миллиона долларов и выиграл.
Канзас-Сити стал первой за 19 лет командой НФЛ, которой удалось выиграть Супербоул второй год подряд. Это их четвертый титул Супербоула в истории. Сан-Франциско выиграли 5 титулов, но последний был аж в 1994 году.
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 12:05 Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала
Новости футбола Вчера, 06:47 Пригласите Кейна в Селтик для эксперимента. Фанаты высмеяли форварда Баварии после матча с Байером
Новости футбола Вчера, 05:08 «Шансов нет». Сэр Алекс Фергюсон высказался о шансах на чемпионство одного из лидеров Премьер-лиги
Новости футбола Вчера, 04:37 «Это было чертовски круто». Форвард Катара показал фокус с картой во время празднования гола. ВИДЕО
Новости тенниса Вчера, 02:43 Звездный французский теннисист, из-за нелепой случайности, получил дисквалификацию на турнире
Новости футбола 10 фев 2024, 15:34 «У нас уже есть лучшие игроки в мире». Анчелотти резко ответил на вопрос о Мбаппе
Последние новости
Новости НФЛ Сегодня, 01:38 Не сработало проклятье Дрейка. Команда, на которую он ставил, выиграла Супербоул Новости гольфа Вчера, 20:43 Не обошлось без плей-офф. Определился чемпион Pheonix Open Новости футбола Вчера, 17:21 Унижение в лондонском дерби. Видео голов и обзор матча Вест Хэм — Арсенал — 0:6 Новости футбола Вчера, 17:19 Кот-д`Ивуар стал чемпионом Африки, Бавария не уволит Тухеля. Daily Digest за 11 февраля Новости футбола Вчера, 17:05 Защита трещит по швам. Барселона не смогла обыграть Гранаду в матче с шестью голами Новости футбола Вчера, 17:00 Сборная Кот-д`Ивуара одолела Нигерию и выиграла домашний Кубок Африки Новости футбола Вчера, 16:45 Серия А. Милан справился с Наполи и продолжил погоню за Ювентусом Новости баскетбола Вчера, 16:11 Дрэймонд и Нуркич снова устроили потасовку во время матча Новости футбола Вчера, 15:59 Кот-д’Ивуар пропустил первый гол в финалах КАН Новости футбола Вчера, 15:38 На звездного полузащитника Челси появился еще один претендент
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис Сегодня Эмма Радукану – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Теннис Сегодня Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Вальядолид – Альбасете прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол Сегодня Альмерия – Атлетик прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года