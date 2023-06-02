"Кварадона" - лучший игрок сезона в Серии А

Лучшим футболистом сезона в Серии А признан грузинский полузащитник неаполитанского “Наполи” Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона”, сообщается на официальном сайте турнира.

Футболист занял первое место по результатам анализа Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 33 матча в чемпионате Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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