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"Кварадона" - лучший игрок сезона в Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:12
"Кварадона" - лучший игрок сезона в Серии А Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен

Лучшим футболистом сезона в Серии А признан грузинский полузащитник неаполитанского “Наполи” Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона”, сообщается на официальном сайте турнира.

Футболист занял первое место по результатам анализа Stats Perform на основе данных системы Hawk-Eye.

В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 33 матча в чемпионате Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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