Назван лучший тренер Серии A сезона-2022/23

Лучано Спаллетти признан лучшим тренером Серии A сезона-2022/23.

Как заявил генеральный директор лиги Луиджи Де Сьерво, наставник “Наполи” оказался одним из наиболее подготовленных и харизматичных тренеров чемпионата, которому удалось успешно интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде.

В лиге отмечают высокий уровень игры “Наполи” на международном уровне.

Награду итальянский тренер получит 4 июня перед матчем 38-го тура чемпионата Италии, в котором “Наполи” сыграет с “Сампдорией”.

Напомним, что в этом сезоне неаполитанцы взяли Серию А впервые с 1990 года.