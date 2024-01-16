Кубок Азии-2023. Саудовская Аравия вырвала победу у Омана

В первом туре группового этапа Кубка Азии-2023 сборные Саудовской Аравии и Омана встретились в Эр-Рияде.

Команды провели невзрачный первый тайм, сделав всего четыре удара на двоих. Впрочем, один из них стал результативным. Салах аль-Яхьяи реализовал пенальти и вывел Оман вперед.

Хозяева турнира усилили давление на ворота соперников во втором тайме и это принесло свои плоды. Саудовская сборная восстановила паритет усилиями форварда Аль-Насра Абдулрахмана Гариба за 12 минут до конца основного времени матча. К основному времени арбитр компенсировал целых восемь минут и хозяева все-таки дожали соперника - победу саудитам принес точный удар головой Али Аль-Булаихи.

Сегодня в другом матче квартета F Таиланд обыграл Кыргызстан (2:0). Турнирное положение команд после первого тура: Таиланд - 3 очка, Саудовская Аравия - 3 очка, Оман и Кыргызстан с нулями.

Кубок Азии 2023.

1-й тур. Группа F

Саудовская Аравия - Оман - 2:1

Голы: Аль-Булаихи, 90+6, Гариб, 78 - Аль-Яхьяи, 12, с пенальти