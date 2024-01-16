Таиланд начал выступление на Кубке Азии с уверенной победы над Кыргызстаном
Сборные Таиланда и Киргизстана провели свой первый матч на Кубке Азии. Команды встретились в рамках группы F, где также выступят Саудовская Аравия и Оман.
Ни одна из команд не могла похвастаться внушительным игровым преимуществом по ходу матча. Коллективы обоюдно угрожали воротам друг друга, но успешнее в реализации своих моментов был Таиланд.
Номинальные хозяева забили в ворота своих соперников по одному голу в каждом из таймов. При чем сделал это один и тот же футболист. Дубль на свой счет записал форвард Супачай Джайдед, представляющий команду из чемпионата Таиланда Бурирам Юнайтед. Киргизстан не смог даже размочить счет в ответ.
В другом матче группы F сегодня сыграют Саудовская Аравия и Оман. Начало встречи - в 18:30 по центральноевропейскому времени.
Кубок Азии 2023.
1-й тур. Группа F
Таиланд - Киргизстан - 2:0
Голы: Джайдед, 26, 49