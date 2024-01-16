Таиланд начал выступление на Кубке Азии с уверенной победы над Кыргызстаном

Сборные Таиланда и Киргизстана провели свой первый матч на Кубке Азии. Команды встретились в рамках группы F, где также выступят Саудовская Аравия и Оман.

Ни одна из команд не могла похвастаться внушительным игровым преимуществом по ходу матча. Коллективы обоюдно угрожали воротам друг друга, но успешнее в реализации своих моментов был Таиланд.

Номинальные хозяева забили в ворота своих соперников по одному голу в каждом из таймов. При чем сделал это один и тот же футболист. Дубль на свой счет записал форвард Супачай Джайдед, представляющий команду из чемпионата Таиланда Бурирам Юнайтед. Киргизстан не смог даже размочить счет в ответ.

В другом матче группы F сегодня сыграют Саудовская Аравия и Оман. Начало встречи - в 18:30 по центральноевропейскому времени.

📋 FULL-TIME : 🇹🇭 Thailand 2-0 Kyrgyz Republic 🇰🇬



1-0 Supachai Chaided 26'

2-0 Supachai Chaided 48'#AsianCup2023 pic.twitter.com/nuJl9YBmXx — Thai League Central (@TL_Central) January 16, 2024

Кубок Азии 2023.

1-й тур. Группа F

Таиланд - Киргизстан - 2:0

Голы: Джайдед, 26, 49