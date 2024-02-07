Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира

В среду, 7 февраля, определились два финалиста Кубка африканских наций, которые разыграют главный титул турнира.

Первый финалист Кубка африканских наций 2024 года определялся в противостоянии сборных Нигерии и Южной Африки. Игра перетекла в серию послематчевых пенальти. Точнее 11-метровые выполняли нигерийцы, а Нвабили отразил два удара.

Во втором полуфинале сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго боролись за выход в финал Кубка африканских наций. На 65-й минуте ивуарийцы вышли вперед. Алле неуклюжим ударом перебросил Лионеля Мпасси. Этого было достаточно, чтобы гарантировать себе место в финале КАН.

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Таким образом, именно сборная Нигерии и Кот-д'Ивуара вышли в финал и разыграют главный титул. Эти сборные уже встречались на турнире во время группового этапа. Тогда сборная Нигерии была сильнее и победила 1:0. В общем, в предыдущих пяти матчах нигерийцы праздновали победу трижды, а Кот-д'Ивуар - дважды.

Сборная Нигерии три раза побеждала на Кубке африканских наций: в 1980, 1994 и 2013. Кот-д'Ивуар два раза поднимал главный титул над головами - в 1992 и 2015 годах. Также, нигерийцы четыре раза становились серебряными призерами и семь раз бронзовыми. Кот-д'Ивуар, в свою очередь, дважды брал серебро и четыре раза бронзу.

Также, стоит добавить, что по одному футболисту из каждой сборной входят в число лучших нападающих в истории КАН. Лоран Поку из Кот-д'Ивуара записал в свой актив 14 голов и на втором месте в списке бомбардиров. Игрок Нигерии Рашиди Йекени на третьей строчке и имеет в активе 13 голов.

К слову, команды, которые проиграли в полуфиналах, сборные Южной Африки и ДР Конго, сыграют в матче за третье место. Игра пройдет в субботу, 10 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Финальный поединок между Нигерией и Кот-д'Ивуаром состоится на следующий день в воскресенье, 11 февраля, и также начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.