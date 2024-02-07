EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира

Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира

Новости футбола Сегодня, 17:17
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира

В среду, 7 февраля, определились два финалиста Кубка африканских наций, которые разыграют главный титул турнира.

Первый финалист Кубка африканских наций 2024 года определялся в противостоянии сборных Нигерии и Южной Африки. Игра перетекла в серию послематчевых пенальти. Точнее 11-метровые выполняли нигерийцы, а Нвабили отразил два удара.

Во втором полуфинале сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго боролись за выход в финал Кубка африканских наций. На 65-й минуте ивуарийцы вышли вперед. Алле неуклюжим ударом перебросил Лионеля Мпасси. Этого было достаточно, чтобы гарантировать себе место в финале КАН.

Читайте также: Определились два финалиста Кубка Азии-2023

Таким образом, именно сборная Нигерии и Кот-д'Ивуара вышли в финал и разыграют главный титул. Эти сборные уже встречались на турнире во время группового этапа. Тогда сборная Нигерии была сильнее и победила 1:0. В общем, в предыдущих пяти матчах нигерийцы праздновали победу трижды, а Кот-д'Ивуар - дважды.

Сборная Нигерии три раза побеждала на Кубке африканских наций: в 1980, 1994 и 2013. Кот-д'Ивуар два раза поднимал главный титул над головами - в 1992 и 2015 годах. Также, нигерийцы четыре раза становились серебряными призерами и семь раз бронзовыми. Кот-д'Ивуар, в свою очередь, дважды брал серебро и четыре раза бронзу.

Также, стоит добавить, что по одному футболисту из каждой сборной входят в число лучших нападающих в истории КАН. Лоран Поку из Кот-д'Ивуара записал в свой актив 14 голов и на втором месте в списке бомбардиров. Игрок Нигерии Рашиди Йекени на третьей строчке и имеет в активе 13 голов.

К слову, команды, которые проиграли в полуфиналах, сборные Южной Африки и ДР Конго, сыграют в матче за третье место. Игра пройдет в субботу, 10 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Финальный поединок между Нигерией и Кот-д'Ивуаром состоится на следующий день в воскресенье, 11 февраля, и также начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени.

Связанные команды и лиги
Нигерия Кот-д’Ивуар Кубок африканских наций
Популярные новости
Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление
Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд
Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста
ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола
Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе Новости гольфа Сегодня, 14:27 Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе
"Объединенные успехом". Доход участников Лиги Чемпионов УЕФА увеличится Новости футбола Сегодня, 14:09 "Объединенные успехом". Доход участников Лиги Чемпионов УЕФА увеличится
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года