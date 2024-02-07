Нигерия в драматическом матче в серии пенальти одолела ЮАР и вышла в финал Кубка африканских наций

Первый финалист Кубка африканских наций 2024 года определялся в противостоянии сборных Нигерии и Южной Африки.

Первая половина игры, ожидаемо, прошла в осторожном ключе. Ни одна из команд не могла похвастаться весомым игровым преимуществом. Моментов зрители также увидели немного. Выделился разве опасный удар Эвиденса Макгопы, с которым в эффектном прыжке справился Стэнли Нвабили.

Во второй 45-минутке картина существенно не изменилась: команды продолжили демонстрировать прагматичный футбол. На 64-й минуте Нигерия получила право пробить пенальти за фол Мотхоби Мвала в штрафной площадке своей команды. 11-метровый уверенно реализовал Вильям Трост-Эконг.

В конце основного времени произошел неординарный случай: нигерийцы выбежали в контратаку, которая завершилась голом Виктора Осимхена. Однако после просмотра VAR арбитр не только отменил взятие ворот, но и назначил пенальти в ворота Супер Орлов, поскольку атака началась с нарушения правил Юсуфа Альхассана в штрафной Нвабили. Приговор реализовал Тебохо Мокоэна.

Этот неприятный момент негативно повлиял на нигерийскую сборную, которая прижалась к воротам. Компенсированное время ЮАР провела в атаках и могла вырывать победу. Нигерийцам было за счастье перевести игру в овертаймы и они с трудом справились с этой задачей.

На 115-й минуте Южноафриканская сборная осталась в меньшинстве. Грант Кекана фолом сорвал стремительную атаку Нигерии за что увидел перед собой прямой красный свет.

Воспользоваться численным преимуществом Супер Орлы уже не успели, поэтому игра перетекла в серию послематчевых пенальти. Точнее 11-метровые исполняли нигерийцы, а Нвабили отразил два удара.

Нигерия сразится за титул чемпиона Африки с победителем пары Кот-д'Ивуар - ДР Конго, которые начнут свой матч в 21:00.

𝙏𝙊 𝙏𝙃𝙀 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇! 🚨



🦅 The Super Eagles will fly to Abidjan for the #TotalEnergiesAFCON2023 final! 🇳🇬 pic.twitter.com/zVjwQTJwHJ — CAF (@CAF_Online) February 7, 2024

Кубок африканских наций, полуфинал

Нигерия - ЮАР - 1:1 П 4:2

Голы: Трост-Эконг, 67, с пенальти - Мокоэна, 90, с пенальти

Удаление: Кекана, 115