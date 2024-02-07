EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Нигерия в драматическом матче в серии пенальти одолела ЮАР и вышла в финал Кубка африканских наций

Нигерия в драматическом матче в серии пенальти одолела ЮАР и вышла в финал Кубка африканских наций

Новости футбола Сегодня, 14:53
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Нигерия в драматическом матче в серии пенальти одолела ЮАР и вышла в финал Кубка африканских наций Нигерия в драматическом матче в серии пенальти одолела ЮАР и вышла в финал Кубка африканских наций

Первый финалист Кубка африканских наций 2024 года определялся в противостоянии сборных Нигерии и Южной Африки.

Первая половина игры, ожидаемо, прошла в осторожном ключе. Ни одна из команд не могла похвастаться весомым игровым преимуществом. Моментов зрители также увидели немного. Выделился разве опасный удар Эвиденса Макгопы, с которым в эффектном прыжке справился Стэнли Нвабили.

Во второй 45-минутке картина существенно не изменилась: команды продолжили демонстрировать прагматичный футбол. На 64-й минуте Нигерия получила право пробить пенальти за фол Мотхоби Мвала в штрафной площадке своей команды. 11-метровый уверенно реализовал Вильям Трост-Эконг.

В конце основного времени произошел неординарный случай: нигерийцы выбежали в контратаку, которая завершилась голом Виктора Осимхена. Однако после просмотра VAR арбитр не только отменил взятие ворот, но и назначил пенальти в ворота Супер Орлов, поскольку атака началась с нарушения правил Юсуфа Альхассана в штрафной Нвабили. Приговор реализовал Тебохо Мокоэна.

Этот неприятный момент негативно повлиял на нигерийскую сборную, которая прижалась к воротам. Компенсированное время ЮАР провела в атаках и могла вырывать победу. Нигерийцам было за счастье перевести игру в овертаймы и они с трудом справились с этой задачей.

На 115-й минуте Южноафриканская сборная осталась в меньшинстве. Грант Кекана фолом сорвал стремительную атаку Нигерии за что увидел перед собой прямой красный свет.

Воспользоваться численным преимуществом Супер Орлы уже не успели, поэтому игра перетекла в серию послематчевых пенальти. Точнее 11-метровые исполняли нигерийцы, а Нвабили отразил два удара.

Нигерия сразится за титул чемпиона Африки с победителем пары Кот-д'Ивуар - ДР Конго, которые начнут свой матч в 21:00.

Кубок африканских наций, полуфинал
Нигерия - ЮАР - 1:1 П 4:2
Голы: Трост-Эконг, 67, с пенальти - Мокоэна, 90, с пенальти
Удаление: Кекана, 115

Связанные команды и лиги
Нигерия ЮАР Кубок африканских наций
Популярные новости
Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление
Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира
Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд
Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста
ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола
Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе Новости гольфа Сегодня, 14:27 Один из лучших гольфистов в истории примет участие в турнире, который пройдет на следующей неделе
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:56 Дани Алвес дал показания в обвинении о сексуальном насилии. Вот его полное заявление Новости футбола Сегодня, 17:17 Кубок африканских наций. Определились два финалиста турнира Новости футбола Сегодня, 17:08 Определились финальные пары КАН и Кубка Азии, Челси хочет Мичела. Daily Digest за 7 февраля Новости футбола Сегодня, 17:03 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:58 Слоны сильнее Леопардов. Кот-д'Ивуар стал вторым финалистом Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:54 Переигровка Кубка Англии. Челси без лишних проблем прошел в следующий раунд Новости футбола Сегодня, 16:41 Барселона судится с российским клубом из-за трансфера бразильского футболиста Новости футбола Сегодня, 15:46 ВИДЕО. В матче Нигер - Марокко забит один из самых странных голов в истории футбола Новости футбола Сегодня, 15:44 Ключевой нападающий Жироны провел тренировку перед матчам с Реалом Новости футбола Сегодня, 15:28 Барселону ожидают кардинальные изменения состава летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Филадельфия Сиксерс – Голден Стэйт Уорриорз прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Атланта Хокс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Анадолу Эфес — Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Хоккей 08 фев 2024 Финляндия – Швейцария прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Антальяспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 Хоккей 08 фев 2024 Чехия – Швеция прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Футбол 08 фев 2024 Аль-Наср – Аль-Хиляль прогноз и ставки на матч 8 февраля Баскетбол 08 фев 2024 Валенсия - Олимпиакос прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года Баскетбол 08 фев 2024 Олимпия Милан — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года