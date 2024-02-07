Арбитр в матче Нигерия - ЮАР за один просмотр VAR отменил гол и назначил пенальти в другие ворота

Последние минуты основного времени в полуфинале Кубка африканских наций 2023 между Нигерией и Южной Африкой завершился грандиозной драмой.

К 85 минуте матча Нигерия выигрывала 1:0, а после гола Виктора Осимхена казалось, что о победителе в матче вопрос решен. Однако арбитры VAR попросили главного рефери Амина Омара пересмотреть повтор эпизода, с которого началась голевая атака.

Как оказалось, момент начался в штрафной площадке сборной Нигерии, когда защитник "Суперорлов" Альхассан Юсуф ударил по ноге Перси Тау. Удивительно, насколько это была неудачная замена от тренерского штаба Нигерии, ведь Юсуф вышел на поле по ходу второго тайма.

Арбитру хватило одного повтора, чтобы принять однозначное решение: пенальти в пользу Южной Африки.

Этот гол сравнял счет в матче (1:1) и перевел игру в овертайм.