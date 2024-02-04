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Признание Уильямса. WhoScored назвал символическую сборную четвертьфинала Кубка африканских наций

Новости футбола 04 фев 2024, 12:29
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Признание Уильямса. WhoScored назвал символическую сборную четвертьфинала Кубка африканских наций Признание Уильямса. WhoScored назвал символическую сборную четвертьфинала Кубка африканских наций

Статистический портал WhoScored назвал свою версию лучшей команды 1/4 финала Кубка африканских наций.

Согласно оценкам WhoScored, лучшим игроком стадии признан вратарь сборной ЮАР Ронуэн Уильямс, отразивший четыре удара из пяти в серии послематчевых пенальти против Кабо-Верде. Его перфоманс оценили в 9.32 балла.

В топ-3 также вошли Вильфрид Синго, представляющий Кот-д'Ивуар (8.05 балла) и защитник сборной ДР Конго Артюр Масуаку (7.83).

Команда 1/4 финала Кубка африканских наций по версии WhoScored

Полуфинальные матчи КАН состоятся 7 февраля. За выход в финал сразятся Нигерия и Южная Африка, а также Кот-д'Ивуар и ДР Конго.

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