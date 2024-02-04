Признание Уильямса. WhoScored назвал символическую сборную четвертьфинала Кубка африканских наций

Статистический портал WhoScored назвал свою версию лучшей команды 1/4 финала Кубка африканских наций.

Согласно оценкам WhoScored, лучшим игроком стадии признан вратарь сборной ЮАР Ронуэн Уильямс, отразивший четыре удара из пяти в серии послематчевых пенальти против Кабо-Верде. Его перфоманс оценили в 9.32 балла.

В топ-3 также вошли Вильфрид Синго, представляющий Кот-д'Ивуар (8.05 балла) и защитник сборной ДР Конго Артюр Масуаку (7.83).

Команда 1/4 финала Кубка африканских наций по версии WhoScored

Полуфинальные матчи КАН состоятся 7 февраля. За выход в финал сразятся Нигерия и Южная Африка, а также Кот-д'Ивуар и ДР Конго.