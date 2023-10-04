Кристоф Галтье возвращается к тренерской работе: известен его новый клуб

Новым главным тренером катарского "Аль-Духаиля" может стать известный французский специалист Кристоф Галтье.

Отметим, что еще в минувшем сезоне опытный француз был наставником "ПСЖ".

О вероятном назначении Галтье в арабский клуб информирует журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, на переговорах 3 октября стороны достигли окончательного соглашения по данному вопросу.

Ранее появилась информация, что 57-летний специалист мог стать новым наставником французским клубом "Марсель". Однако Галтье не принял предложение возглавить команду, так как якобы не был готов быстро вернуться к тренерской работе. Теперь же, судя по всему, он успел отдохнуть и готов вернуться.

Французский ПСЖ Галтье возглавил 5 июля 2022 года и помог "Пари Сен-Жермен" выиграть свой 11-й титул в Лиге 1. Под руководством француза команда вылетела в 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" от “Баварии”, что стало одним из главных разочарований для руководства и болельщиков клуба.