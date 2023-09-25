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Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель.

Новости футбола Сегодня, 12:54
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бывший тренер ПСЖ может возглавить Марсель. Фото: https://twitter.com/lequipe

Марсель продолжает поиски нового тренера вместо Марселино, сообщает L'Équipe.

По информации источников, спортивный директор Марселя Пабло Лонгория связался с бывшим тренером ПСЖ Кристофом Галтье. Пока он хотел узнать о планах тренера на будущее. Гальтье является уроженцем Марселя и высоко ценит его руководство клуба. Менеджмент Олимпика хочет назначить тренера, которому не нужно будет времени на адаптацию. Поэтому они и обратили внимание на Кристофора Галтье.

Однако есть проблема. Руководство Марселя боится реакции болельщиков и ультрас. Несмотря на то, что Гальтье хочет вернуться к работе, руководство Марселя и тренер взволнованы тем, что ультрас могут негативно отреагировать на назначение, поэтому попытаются действовать осторожно.

В прошлом сезоне Галтье тренировал ПСЖ, проведя там только один сезон. Он стал победителем Лиги 1, однако из-за плохих выступлений в Лиге Чемпионов руководство клуба уволило его.

Напомним, что именно фанаты Марселя стали причиной увольнения Марселино, который не смог продолжать работу в напряженной атмосфере. Ультрас Марселя угрожали Марселино расправой, поэтому тренер решил со своими помощниками покинуть Францию.

Марсель занимает седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе девять баллов. Кроме того, они стартовали в Лиге Европы с ничьей 3:3 с Аяксом.

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Марсель ПСЖ Лига 1 Франция
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