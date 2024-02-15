Конфликт в сборной Южной Кореи может привести к смене тренера

После вылета с полуфинала Кубка Азии от сборной Иордании со счётом 0:2 и конфликта между игроками, федерация Южной Кореи рекомендует уволить главного тренера национальной команды Юргена Клинсманна.

По сообщению AFP, немец растерял кредит доверия комитета национальных сборных, который не является органом, принимающим решения, но который передаст свои заключения по работе Клинсманна исполнительному комитету федерации.

Местные футбольные функционеры считают, что после череды неприятных новостей из расположения сборной смена тренера необходима, и, по словах представителя комитета национальных сборных Хван Бо Квана, был достигнут консенсус, что Клинсманн не может продолжать работу с южнокорейской командой.

59-летний немецкий специалист получил должность в азиатской сборной менее года назад, 27 февраля 2023 года, с которой подписал контракт до июля 2026 года. Во главе команды Клинсманн провел 19 матчей, в которых девять раз победил и по пять раз сыграл вничью и проиграл.