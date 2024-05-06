Байер навяжет Барселоне борьбу за капитана Жироны

Байер Леверкузен, который впервые в истории стал чемпионом Германии, уже начинает планировать свой состав на следующий сезон.

Как сообщает Фабрицио Романо, Байер заинтересован в приобретении капитана и центрального полузащитника сенсационной Жироны Алейша Гарсии. Леверкузенский клуб уже отправил запрос в Жирону, чтобы узнать условия потенциального трансфера.

Алейшом Гарсией также интересуется Барселона, которая пыталась подписать его еще в январе. Однако пока что никаких новых переговоров между клубами не происходило.

В текущем сезоне Алейш Гарсия сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов. Напомним, после победы над Барселоной (4:2) Жирона впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

Байер в игре против Айнтрахта (5:1) повторил рекорд Бенфики по количеству матчей без поражений подряд в европейском футболе – 48 матчей. Если Байер не проиграет в четверг, 9 мая, Роме, станет абсолютным рекордсменом.