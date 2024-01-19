Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда

Сразу несколько клубов с громкими именем в Европе претендуют на подписание 17-летнего польского атакующего полузащитника Кароля Борыса.

По сообщению журналиста Бартоша Вечорка, за его подписание поборются Фиорентина, Фейеноорд, Жирона и Халл Сити. Его нынешний клуб, лидер польской Экстракляссы вроцлавский Шлёнск рассчитывает получить за Борыса как минимум 2 миллиона евро плюс бонусы.

Роттердамский клуб может сделать и лучшее предложение, но 17-летним поляком интересуются и другие клубы.

В нынешнем сезоне Борыс сыграл в трёх матчах основной команды и столько же провел поединков за дублирующий коллектив в четвёртом за силой польском дивизионе.

Несмотря на столь юный возраст, он уже входит в топ-5 игроков Шлёнска за трансферной стоимостью. Transfermarkt оценивает Борыса в 1 миллион евро.

Ранее мы сообщали об интерес со стороны Ливерпуля и ПСЖ к защитнику Фейеноорда Давиде Ганцко.