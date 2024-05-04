Тоттенхэм затевает кадровую перестройку. Известно с кем в клубе готовы прощаться

Тоттенхэм планирует провести перестройку состава команды под руководством Энджа Постекоглу и заработать на продаже нескольких игроков. Такую информацию предоставляет The Telegraph.

Клуб готов рассмотреть предложения по Ришарлисону, Пьеру-Эмилю Хойбергу и Эмерсону Роялу. Хотя Ив Биссума не входит в список игроков, которых клуб собирается продавать, заманчивое предложение может изменить ситуацию.

Руководство Тоттенхэма разрабатывает два трансферных плана, в зависимости от их квалификации в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон. Среди игроков, на которых клуб обращает внимание, — Конор Галлахер из Челси, Амаду Онана из Эвертона, Ллойд Келли из Борнмута, Тосин Адарабиойо из Фулхэма, Рафинья из Барселоны и Сэм Айлинг из Ювентуса. Также необходимо принять решение о выкупе Тимо Вернера из Лейпцига.

Следующий матч «шпоры» проведут завтра, 5 мая, в гостях против Ливерпуля.