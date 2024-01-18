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Защитником Фейеноорда интересуются европейские гранды

Новости футбола Сегодня, 05:01
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Защитником Фейеноорда интересуются европейские гранды Фото: twitter.com/EthanTaIks / автор неизвестен

Агент словацкого защитника Фейеноорда Давида Ганцка Бранислав Ясурек рассказал про интерес к своему клиенту со стороны топовых европейских клубов.

Как сказал представитель словака в интервью чешскому порталу TN, Ганцко интересуются не только Ливерпуль и ПСЖ, как ранее информировал Никола Скира, но трансфер зимой почти исключен:

«Как агентство, мы поддерживаем контакт не только с этими двумя клубами, но и с другими, которые выясняют ситуацию с Давидом. По моим оценкам, на 80-90% Давид останется в Роттердаме, потому что Фейеноорд борется за Лигу чемпионов, и люди в Фейеноорде знают, что летом они продадут Давида, и, возможно, выгоднее, чем сейчас».

В этом сезоне Ганцко принял участие в 25 матчах Фейеноорда, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

В декабре 2023 года центрбек продлил контракт с роттердамской командой, который теперь действителен до июня 2028 года.

Translermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Ранее мы сообщали о том, что защитник Ливерпуля Трент Александр-Арнольд выбыл на несколько недель.

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