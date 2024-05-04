Клипперс хотят продлить контракты с ключевыми игроками и главным тренером

Клипперс хотят продлить контракты с Джеймсом Харденом и Полом Джорджем. Об этом сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

“Клипперс большую часть серии оставались без Кавая Леонарда из-за воспаления правого колена, но целью организации остается повторно подписать Пола Джорджа и Джеймса Хардена вместе с Леонардом, сообщили источники”, - сообщил Воджнаровски.

“Клипс” также хотят подписать долгосрочное продление с главным тренером Тайроном Лю, у которого остался один сезон по контракту.

Харден эти летом станет неограниченно свободным агентом. У Джорджа есть опция игрока на сезон 2024/25 за 48,8 миллиона долларов, но он может отказаться от нее и стать неограниченно свободным агентом.

Лос-Анджелес уже подписал с Леонардом трехлетнее продление на сумму 153 миллиона долларов до 2026-2027 годов.

Клипперс заняли четвертое место в Западной конференции. Они уступили 2:4 Далласу в серии в первом раунде плей-офф НБА.