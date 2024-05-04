Главные неудачники сезона. Шеффилд Юнайтед установил антирекорд АПЛ
Шеффилд Юнайтед проиграл Ноттингем Форест (1:3) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
После 36 матчей в чемпионате у “клинков” пропущено уже 100 голов, что является абсолютным антирекордом АПЛ.
В кампании 1993/94 Суиндон Таун также пропустил 100 голов, но после 42 матчей. В 36 играх ни одна команда в истории турнира не пропускала столько мячей.
Более того, “клинкам” осталось сыграть еще две встречи, по итогам которых они первыми в истории лиги могут перешагнуть отметку в 100 пропущенных.
Напомним, что “клинки” уже лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ. В оставшихся матчах чемпионата Шеффилду осталось сыграть с Эвертоном и Тоттенхэмом.
Напомним, что Ипсвич Таун спустя 22 года вернулся в Премьер-лигу. Команда за два года проделала путь из Лиги 1 до элитного дивизиона.