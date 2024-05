Главные неудачники сезона. Шеффилд Юнайтед установил антирекорд АПЛ

🔓 - Most goals conceded in a single Premier League season



1️⃣0️⃣0️⃣ - Sheffield United (2023/24, 38-game campaign)

1️⃣0️⃣0️⃣ - Swindon Town (1993/94, 42-game campaign)#SHUNFO #PremierLeague

