Главные неудачники сезона. Шеффилд Юнайтед установил антирекорд АПЛ

Шеффилд Юнайтед проиграл Ноттингем Форест (1:3) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

После 36 матчей в чемпионате у “клинков” пропущено уже 100 голов, что является абсолютным антирекордом АПЛ.

В кампании 1993/94 Суиндон Таун также пропустил 100 голов, но после 42 матчей. В 36 играх ни одна команда в истории турнира не пропускала столько мячей.

🔓 - Most goals conceded in a single Premier League season



1️⃣0️⃣0️⃣ - Sheffield United (2023/24, 38-game campaign)

1️⃣0️⃣0️⃣ - Swindon Town (1993/94, 42-game campaign)#SHUNFO #PremierLeague — Gracenote Live (@GracenoteLive) May 4, 2024

Более того, “клинкам” осталось сыграть еще две встречи, по итогам которых они первыми в истории лиги могут перешагнуть отметку в 100 пропущенных.

Напомним, что “клинки” уже лишились даже теоретических шансов на сохранение прописки в АПЛ. В оставшихся матчах чемпионата Шеффилду осталось сыграть с Эвертоном и Тоттенхэмом.

Напомним, что Ипсвич Таун спустя 22 года вернулся в Премьер-лигу. Команда за два года проделала путь из Лиги 1 до элитного дивизиона.