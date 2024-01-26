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Клуб Серии А сохраняет интерес к лидеру Шахтёра

Новости футбола Сегодня, 08:43
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Фото: Шахтер

Последнее время полузащитник Шахтёра Георгий Судаков был тесно связан с переходом в туринский Ювентус, но трансфер в зимнее окно вряд ли случится.

Несмотря на это, как заявил инсайдер Фабрицио Романо в программеSos Fanta, «старая синьора» сохраняет интерес к 21-летнему полузащитнику:

«Давайте так же взглянем на Судакова: контакты продолжаются и интерес к этому парню сохраняется».

Ранее спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли заявил, что в зимнее трансферное окно команда совершит только один переход – центрального защитника Лилля Тиагу Джало, о котором официально было оглашено на днях.

Судаков в нынешнем сезоне провёл 18 матчей за Шахтёр, отметился тремя голами и одной результативной передачей.Transfermarktоценивает игрока в 18 миллионов евро, а контракт полузащитника с «горняками» действителен до лета 2028 года.

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