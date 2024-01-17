Спортивный директор Ювентуса заявил об одном подписании зимой

Спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли рассказал о том, как будут работать туринцы на трансферном рынке в зимнее окно.

Как заявил Джунтоли в интервью DAZN, «зебры» совершат лишь одно подписание – центрального защитника Лилля Тиагу Джало.

«Остались детали, мы должны завершить трансфер в ближайшие дни. Посмотрите, он станет игроком Ювентуса», – сказал спортдир Ювентуса.

Ранее сообщалось об интересе туринского клуба к полузащитнику донецкого Шахтёра Георгию Судакову.

Так же известно, что в нынешнее трансферное окно «зебры» могут попрощаться с форвардом Мойзе Кином.

В турнирной таблице Серии А Ювентус идет на втором месте, проигрывая лидеру чемпионату Интеру два очка. Еврокубковый сезон проходит без «старой синьоры», ведь из-за нарушения финансового фейр-плей Ювентус отстранён от участия в международных турнирах.