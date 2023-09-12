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Ювентус интересуется полузащитником сборной Украины

Новости футбола Сегодня, 10:49
Ювентус интересует полузащитником сборной Украины Ювентус интересует полузащитником сборной Украины

Скауты Ювентуса следят за игроком сборной Украины и Шахтера Георгием Судаковым, сообщает Calciomercato.

За украинским игроком следят скауты Ювентуса за заданием спортивного директора Кристиано Джунтоли. По данным источника, Джунтоли начал следить за украинцем еще в прошлом сезоне, когда работал в Наполи. Также пишут, что за Судакова нужно заплатить не менее 30 миллионов евро, более того, если он продолжит показывать хорошую игру, эта цена может подняться в несколько раз.

Сегодня, 12 сентября, сборная Украины проведет выездной матч против Италии. Судакова выделяют в итальянской печати как одну из опасностей для команды Спалетти.

В 2020 году Судаков дебютировал за Шахтер в Лиге Чемпионов в матче против Реал Мадрид, где украинская команда одержала победу. Всего за Шахтер Судаков провел 69 матчей, забил 11 голов и 12 голевых передач. Летом 2022 Украина дошла до полуфинала молодежного Чемпионата Европы. Украинский футболист был лидером своей команды и стал третьим лучшим бомбардиром всего турнира.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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