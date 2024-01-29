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Клуб Ла Лиги договорился про аренду нападающего Ман Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 04:35
Даниил Шевчук эксперт Dailysports Даниил Шевчук
Клуб Ла Лиги договорился про аренду нападающего Ман Юнайтед Клуб Ла Лиги договорился про аренду нападающего Ман Юнайтед

Фланговый нападающий Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри близок к тому, чтобы перейти в Гранаду на правах аренды.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли договоренности, а уругвайский футболист согласился на трансфер. Чтобы окончательно закрыть сделку, осталось дождаться “зеленого света” от главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага.

Пельистри перешел в Манчестер Юнайтед летом 2020 года, но не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне на его счету 1 голевая передача в 14 матчах во всех турнирах, а всего он сыграл 24 матчах за “красных дьяволов”.

Пельистри ранее уже играл в Ла Лиге. В сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22 Манчестер Юнайтед отдавал его в аренду Алавесу, но там он не отметился результативными действиями в 35 матчах.

В январе 2022 года Пельистри дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой уже сыграл 18 матчей.

Напомним, вчера Манчестер Юнайтед обыграл Ньюпорт Каунти (4:2) и пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

Гранада после 21 тура занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

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