Клуб Ла Лиги договорился про аренду нападающего Ман Юнайтед

Фланговый нападающий Манчестер Юнайтед Факундо Пельистри близок к тому, чтобы перейти в Гранаду на правах аренды.

Как сообщает Фабрицио Романо, клубы достигли договоренности, а уругвайский футболист согласился на трансфер. Чтобы окончательно закрыть сделку, осталось дождаться “зеленого света” от главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага.

Пельистри перешел в Манчестер Юнайтед летом 2020 года, но не смог закрепиться в основном составе. В текущем сезоне на его счету 1 голевая передача в 14 матчах во всех турнирах, а всего он сыграл 24 матчах за “красных дьяволов”.

Пельистри ранее уже играл в Ла Лиге. В сезоне-2020/21 и сезоне-2021/22 Манчестер Юнайтед отдавал его в аренду Алавесу, но там он не отметился результативными действиями в 35 матчах.

В январе 2022 года Пельистри дебютировал за сборную Уругвая, в составе которой уже сыграл 18 матчей.

Напомним, вчера Манчестер Юнайтед обыграл Ньюпорт Каунти (4:2) и пробился в 1/8 финала Кубка Англии.

Гранада после 21 тура занимает 19-е место в турнирной таблице Ла Лиги.