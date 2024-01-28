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Ман Юнайтед удержал победу в тяжелом матче Кубка Англии против Ньюпорта

Новости футбола Сегодня, 13:28
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Ман Юнайтед удержал победу в тяжелом матче Кубка Англии против Ньюпорта Ман Юнайтед удержал победу в тяжелом матче Кубка Англии против Ньюпорта

28 января в матче четвертого раунда Кубка Англии скромный Ньюпорт принимал Манчестер Юнайтед. Для «красных дьяволов» этот матч должен был стать легкой прогулкой, ведь соперник представляет Лигу 2 — четвертый по силе дивизион английского футбола.

Матч начался неудачно для хозяев поля, ведь уже на 13-й минуте они уступали 0:2. Сперва Бруну Фернандеш классным ударом с линии штрафной площади открыл счет, а затем свой первый гол за Ман Юнайтед забил Кобби Мейну. Удивительно, но Ньюпорт пришел в себя и вернул интригу в матч благодаря точному удару Брина Морриса.

В самом начале второго тайма хозяева и вовсе сумели отыграться, однако спустя 20 минут Антони забил третий гол в их ворота. А уже в компенсированное время все вопросы о победителе снял Расмус Хойлунд. В итоге подопечные тен Хага добились трудной победы и пробились в пятый раунд, где поспорят за выход в четвертьфинал с победителем пары Ноттингем Форест — Бристоль Сити.

Ньюпорт Каунти — Манчестер Юнайтед — 2:4

Голы: Моррис 36, Эванс 47 - Фернандеш 7, Мейну 13, Антони 68, Хойлунд 90+4.

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