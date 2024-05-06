Защитник Атлетико продолжит карьеру в английской Премьер-лиге

Центральній защитник Атлетико Марио Эрмосо этим летом покинет клуб на правах свободного агента. И уже известно, где он продолжит карьеру.

Как сообщает AS, Эрмосо в шаге от подписания контракта с Астон Виллой, которая ищет нового центрального защитника на следующий сезон. Подписание Эрмосо является личной инициативой испанского главного тренера Астон Виллы Унаи Эмери.

Ранее сообщалось, что интерес к Эрмосо проявляют Интер и клубы из Саудовской Аравии.

Эрмосо – воспитанник Реала Мадрид. Он перешел в Атлетико летом 2019 года из Эспаньола за 25 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний защитник сыграл 36 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

За сборную Испании в активе Эрмосо 5 матчей.

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За два тура до финиша сезона Премьер-лиги Астон Вилла занимает четвертое место с отрывом от Тоттенхэма в 7 очков. Однако у “шпор” есть 1 матч в запасе. Команде Эмери достаточно выиграть один из оставшихся матчей, чтобы выйти в Лигу чемпионов.