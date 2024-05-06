Ньюкасл усилит линию обороны двумя подписаниями, на которые не потратит ни фунта

В последнее время Ньюкасл столкнулся со значительными проблемами в центре обороны, которые вызвали разрывы крестообразных связок колена у Свена Ботмана и Джамаля Ласселса, что вынудило «сорок» внепланово усиливать позицию центрбека. Удивительно, но Эдди Хау это удастся сделать, не потратив ни фунта.

Ньюкасл подпишет двух центральных защитников, у которых летом истекают контракты, а их имена раскрыл Football Insider. Это игрок Борнмута Ллойд Келли и представитель Фулхэма Тосин Адарабийо. Оба игрока откинули предложения своих клубов и по окончанию сезона станут свободными агентами.

Этим и готов воспользоваться Ньюкасл, пригласив к себе Келли и Адарабийо. Тем не менее на «Сент-Джеймс Парк» летом появится высококлассный центральный защитник и именно он является главной трансферной целью «сорок» на лето.