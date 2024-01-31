EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Клопп нацелился совершить последний трансфер в Ливерпуле

Клопп нацелился совершить последний трансфер в Ливерпуле

Новости футбола Сегодня, 08:59
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Клопп нацелился совершить последний трансфер в Ливерпуле Клопп нацелился совершить последний трансфер в Ливерпуле

Несмотря на то, что Юрген Клопп объявил о том, что летом покинет Ливерпуль, он намерен совершить «лебединую песню» на трансферном рынке во главе «мерсисайдцев».

TeamTalkсообщает, что немецкий тренер нацелился на подписание своего соотечественника из Хоффенхайма Максимилиана Байера. За 21-летнего нападающего так же сражаются Эвертон, Брентфорд и Бернли.

Клуб из Зинсхайма оценивает свою звезду в 35 миллионов евро, что весьма отличается от оценкиTransfermarkt. Авторитетный портал дает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Два года игрок провел на правах аренды в Ганновере и по возвращению в Хоффенхайм забил семь голов и отдал пять ассистов в 18 матчах Бундеслиги.

В октябре 2023 года Байер продлил контракт со своим клубом до июня 2027 года. Хофенхайм ныне идёт на восьмом месте в Бундеслиге.

Связанные команды и лиги
Хоффенхайм Ливерпуль Бундеслига Германия Премьер-лига Англия
Популярные новости
ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес Новости футбола Сегодня, 03:26 ВИДЕО. Неймар грубо ответил хейтерам, которые писали про его лишний вес
Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня Новости футбола Сегодня, 02:18 Топ-матч АПЛ и важные игры в Ла Лиге. Расписание главных событий дня
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура Новости футбола Вчера, 17:25 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 22 тура
Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед Новости футбола Вчера, 17:24 Премьер-лига. Астон Вилла дома проиграла Ньюкасл Юнайтед
Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги Новости футбола Вчера, 17:18 Разгром Брайтона, ничья Эвертона и невероятный Олисе. Результаты матчей Премьер-лиги
Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR Новости футбола Вчера, 15:16 Арбитры в Премьер-лиге будут объяснять болельщикам решения VAR
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:00 Сенегальский форвард Челси не успеет на матч с Ливерпулем Новости баскетбола Сегодня, 11:45 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости футбола Сегодня, 11:34 Легендарной встречи не будет. Роналду пропустит матч против Интер Майами Новости футбола Сегодня, 11:20 Рома договорилась о подписании перспективного хавбека молодежной сборной Италии Новости футбола Сегодня, 10:55 Бывший форвард Милана вернулся в Серию А. Он поможет новой команде бороться за выживание Новости футбола Сегодня, 10:23 Тоттенхэм нашел замену Кейну в клубе АПЛ Новости баскетбола Сегодня, 10:08 Евролига, регулярный чемпионат: расписание и результаты игрового дня, турнирная таблица Новости хоккея Сегодня, 10:06 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание Новости футбола Сегодня, 09:55 WhoScored назвал символическую сборную 1/8 финала Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 09:50 Тен Хаг отреагировал на поведение Рэшфорда
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Барселона – Осасуна прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня ПАОК – Пансерраикос прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Олимпия Милано прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Баскетбол Сегодня Барселона – Виртус Болонья прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Тоттенхэм – Брентфорд прогноз и ставки на матч 31 января 2024 Футбол Сегодня Манчестер Сити – Бернли прогноз и ставки на матч 31 января 2024 Футбол Сегодня Шеффилд Уэнсдей - Уотфорд прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года Футбол Сегодня Герта - Кайзерслаутерн прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года