Клопп нацелился совершить последний трансфер в Ливерпуле

Несмотря на то, что Юрген Клопп объявил о том, что летом покинет Ливерпуль, он намерен совершить «лебединую песню» на трансферном рынке во главе «мерсисайдцев».

TeamTalkсообщает, что немецкий тренер нацелился на подписание своего соотечественника из Хоффенхайма Максимилиана Байера. За 21-летнего нападающего так же сражаются Эвертон, Брентфорд и Бернли.

Клуб из Зинсхайма оценивает свою звезду в 35 миллионов евро, что весьма отличается от оценкиTransfermarkt. Авторитетный портал дает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Два года игрок провел на правах аренды в Ганновере и по возвращению в Хоффенхайм забил семь голов и отдал пять ассистов в 18 матчах Бундеслиги.

В октябре 2023 года Байер продлил контракт со своим клубом до июня 2027 года. Хофенхайм ныне идёт на восьмом месте в Бундеслиге.